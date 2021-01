Covid-19: due decessi e altri casi positivi in cinque comuni

Due nuovi decessi per Covid-19 in provincia di Salerno tra il Cilento e la Costiera Amalfitana. Vallo della Lucania piange il poeta Omar Pirrera, 88 anni, altro ospite della casa per anziani di Novi Velia dove, una settimana fa, è scoppiato un focolaio di casi positivi al virus. Pirrera, conosciuto e stimato anche fuori dal territorio cilentano, venerdì scorso era stato ricoverato all’ospedale “San Luca”a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Lutto ad Amalfi per la scomparsa di un anziano di 90 anni che aveva contratto il Covid nei giorni scorsi.

I contagi nei comuni

Nella tarda serata di ieri sono stati rilevati altri 5 casi positivi a Campagna (111 totali); 6 a Pontecagnano Faiano (154); 3 a Montecorvino Rovella (33); 1 a Capaccio Paestum (66); 1 a Ravello (42): si tratta di un’anziana che è stata ricoverata al Covid Hospital di Scafati.