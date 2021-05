Covid-19: due decessi e nuovi contagi in sei comuni: il report dei sindaci

Tragedia, a Sarno, dove un’anziana di 78 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione in via Laudisio. Nei giorni scorsi era risultata positiva al tampone

Aumentano contagi e purtroppo anche i decessi per Covid-19 nel salernitano. Tragedia, a Sarno, dove un’anziana di 78 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione in via Laudisio: la donna - riporta la Città - era risultata positiva al tampone ed aveva la febbre causata proprio dal Coronavirus. Un’altra persona è deceduta – come riportato dal bollettino del Comune – anche ad Eboli.

Il virus nei comuni

Altri 12 contagi sono stati rilevati a Pontecagnano Faiano, 4 a Giffoni Valle Piana, 3 ad Altavilla Silentina, 2 a Campagna, 2 ad Eboli, 1 a Montecorvino Rovella.