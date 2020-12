Dramma Covid: un decesso ad Acerno, nuovi contagi a Mercato San Severino

Dramma nel Salernitano, dove si è registrato un decesso nel piccolo comune di Acerno. A comunicarlo è il sindaco Massimiliano Cuozzo che su Facebook scrive: “A nome dell'Amministrazione Comunale e di tutta la Comunità si esprime vicinanza alla famiglia”.

I contagi

Tredici nuovi contagi nel comune di Mercato San Severino. Si tratta di una cittadina ed un concittadino, residenti al Capoluogo, sono in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; una cittadina, residente nella frazione Acigliano, è in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; una cittadina, residente nella frazione Sant’Eustachio, è in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; due cittadine e due cittadini, congiunti e residenti nella frazione Sant’Angelo, sono in isolamento domiciliare presso le proprie abitazioni; due cittadine ed 1 concittadino, appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti nella frazione Ciorani, sono in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; un altro cittadino, residente nella frazione Ciorani, è in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; un’altra cittadina, residente nella frazione Ciorani, è ricoverata presso il Centro Lars di Sarno.