Covid-19: decesso ad Altavilla Silentina e focolaio a Maiori, nuovi contagi in 6 comuni

Aumentano ancora i decessi e i casi positivi al Covid-19 in provincia di Salerno. Una persona è morta nel pomeriggio ad Altavilla Silentina, lo comunica il sindaco Antonio Marra: “Cari Altavillesi, purtroppo dobbiamo comunicarvi una triste notizia. La nostra Città piange, purtroppo, la terza vittima legata al Covid-19. A nome dell'Amministrazione Comunale e dell’intera Città ci stringiamo al dolore della famiglia”. In serata sono stati accertati un nuovo o positivo ed una guarigione.

In Costiera Amalfitana

Altri tre contagi sono stati rilevati a Maiori positivi al Covid-19, ma l’ultimo desta preoccupazione.“Ci aspettiamo almeno 10 o 12 positivi dai tamponi che verranno effettuati nei prossimi giorni all’Usca del porto - afferma il primo cittadino Antonio Capone in un video su Facebook - Cercheremo di capire la provenienza del contagio, così da circoscriverlo e limitare i danni di questo focolaio che si è acceso nella nostra città”. Non manca qualche critica nei confronti di chi non rispetta le normative in vigore: “Devono rappresentarvi la mia estrema contrarietà all ’atteggiamento avuto dai giovani di Maiori e della Costiera Amalfitana. Ci sono state feste di compleanno, feste di laurea e funerali senza il rispetto dei protocolli anti contagio. Sono atteggiamenti intollerabili. E’ bastato allentare la presa per tornare nell’incubo”. E annuncia il pugno di ferro: “Non ci sarà nessuna tolleranza. Guiderò le forze dell’ordine per scongiurare feste di fine anno.”.

Gli altri comuni

Dopo il mancato aggiornamento dei dati nei giorni dal 21 dicembre ad oggi, sono stati rilevati 52 casi positivi a Sant’Egidio del Monte Albino (17 dei quali aggiunti come positivi ma contestualmente dichiarati anche guariti) e 36 guarigioni. Altri 5 contagi a Giffoni Valle Piana (77 totali); 3 a Fisciano di cui due residenti a Lancusi e 1 a Faraldo (38 totali); 2 a Siano (44 totali); 1 a Bracigliano (37 totali).