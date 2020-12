Covid-19: nuova vittima a Castel San Lorenzo, il cordoglio del Comune

Lutto a Castel San Lorenzo per la scomparsa della signora Maria Mucciolo, che si è ricongiunta con lo sposo Vincenzo Cammardella. La donna era affetta dal Covid-19.

Il dolore

A comunicarlo è direttamente l’amministrazione comunale con un post su Facebook: “Al figlio Franco con Lina ed alla figlia Cosimina con il Dario, al genero Lorenzo D’Ambrogio, ai nipoti, ai parenti ed a congiunti tutti giunga - attraverso questo pensiero- la vicinanza e l’affetto della Comunità di Castel San Lorenzo, privata della possibilità di dimostrare la propria partecipazione e la propria solidarietà in osservanza dei provvedimenti delle Autorità. Consoli il dolore della famiglia l’indelebile ricordo di una donna che ha vissuto per la famiglia e per i suoi figli”.