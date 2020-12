Covid-19: un decesso a Castel San Lorenzo, altri casi in tre comuni

Un nuovo decesso ed altri contagi in provincia di Salerno. Oggi, a Castel San Lorenzo, è venuto a mancare il signor Vito Antonio Capo. Lo comunica il Comune sulla pagina Facebook: “Alla moglie Antonia Marsico, alla figlia Carmelina ed al figlio Luigi, ai nipoti, ai parenti ed a congiunti tutti giunga - attraverso questo pensiero - la vicinanza e l’affetto della Comunità di Castel San Lorenzo, privata della possibilità di dimostrare la propria partecipazione e la propria solidarietà in osservanza dei provvedimenti delle Autorità. Consoli il dolore della famiglia l’indelebile ricordo di un amico, di una persona per bene, che ha dedicato la propria vita al lavoro ed alla famiglia”.

Gli altri comuni

Altri 12 casi positivi a Pagani (811 totali); 6 ad Angri di cui 5 asintomatici ed 1 sintomatico (228 totali); 1 a San Valentino Torio (81 totali).