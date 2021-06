Covid-19 a Bracigliano: quinto decesso in un mese e altri 4 casi positivi

Il sindaco Rescigno: "Questa nostro concittadino, come gli altri, ha lottato fino all'ultimo contro il covid, senza uscirne vincitore. Rivolgo alla sua famiglia, a nome mio personale e dell'intera amministrazione comunale, le più sentite condoglianze cristiane”

Per Bracigliano è un'altra triste giornata legata all'emergenza sanitaria. Dopo il decesso di Annamaria D'Amato, dipendente comunale, avvenuto lo scorso 3 maggio, il decesso di un 67enne avvenuto lo scorso 12 maggio, quello di un 59enne lo scorso 17 maggio, quello di un 60enne lo scorso 25 maggio, purtroppo, a causa di questo maledetto virus ci ha lasciato un cittadino di 64 anni.

Il cordoglio

Cinque decessi a causa del covid in appena un mese “in una comunità come la nostra sono tanti” dichiara il sindaco Antonio Rescigno: “Questa nostro concittadino, come gli altri, ha lottato fino all'ultimo contro il covid, senza uscirne vincitore. Rivolgo alla sua famiglia, a nome mio personale e dell'intera amministrazione comunale, le più sentite condoglianze cristiane”.

I contagi

Per quanto riguarda i contagi, l’Asl ha rilevato la positività di altri 4 nostri concittadini. Rispetto al precedente aggiornamento si è registrata la guarigione di 9 nostri cittadini. Quindi, il numero di guariti sale a 417 unità. Al momento gli attualmente positivi sono 13, in diminuzione di 6 unità rispetto al precedente aggiornamento; ancora 3 degli attualmente positivi sono ospedalizzati.