Covid-19: nuovo decesso ad Eboli, aumentano i contagi a Baronissi e Siano

Un altro decesso legato al Covid-19 in provincia di Salerno. Si tratta di un cittadino di Eboli dove sono ora 8 gli abitanti scomparsi dall’inizio della pandemia. A comunicarlo è direttamente il sindaco facente funzioni Luca Sgroia: “La nostra comunità si stringe nel dolore per questa ennesima tragica notizia, che riguarda un nostro concittadino. In segno di lutto resteranno issate a mezz’asta le bandiere del Palazzo di Città”. Sgroia, inoltre, fa sapere che altre 6 persone sono risultate positive al tampone facendo salire a 468 il numero complessivo degli ebolitani attualmente positivi. Due, invece, quelle guarite nelle ultime ore.

Valle dell'Irno

Boom di nuovi contagi, ben 22, a Baronissi, dove il numero dei contagiati raggiunte il totale di 225 cittadini; tre, invece, le persone dichiarate guarite dall’Asl. La grandissima parte di essi, asintomatico o pauci- sintomatico, si trova in isolamento domiciliare. Il primo cittadino Gianfranco Valiante precisa: “Coinvolte nel contagio trentasette famiglie ciascuna con due, tre o anche più componenti positivi. Nel totale anche diciassette persone, fra ospiti e operatrici, della casa di riposo San Francesco”. E, sempre nella Valle dell’Irno, si registrano altri 8 casi positivi a Siano, con 1 guarito e 101 contagiati complessivi.