Covid-19: un decesso a Fisciano, record di contagi a Pagani

Il Covid-19 miete un’altra vittima in provincia di Salerno. Il comune di Fisciano piange la scomparsa di Giacomo Lotano, residente alla frazione Lancusi. A comunicarlo il sindaco Vincenzo Sessa: “E’ stato portato via da questo terribile virus. A nome di tutta la comunità, le più sentite condoglianze alla famiglia, per questa perdita così dolorosa”.

Il virus

Altri 45 contagi sono stati rilevati a Pagani tra il 14 e il 21 maggio; 1 nuovo caso positivo a San Valentino Torio.