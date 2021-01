Covid-19: decesso a Giffoni Valle Piana, nuovi contagi in nove comuni

Un decesso e nuovi contagi nei comuni della provincia di Salerno. Giffoni Valle Piana piange la scomparsa di una donna di 65 anni che era ricoverata in ospedale, dov’è risultata positiva al Covid-19 durante la degenza. Ha perso la vita per complicazioni legate al virus. Alla famiglie sono giunte le condoglianze del sindaco Antonio Giuliano. I nuovi casi positivi sono 4 (50 totali).

Gli altri comuni

Altri 15 contagi a Pontecagnano Faino (152 totali); 9 ad Eboli (272 sono in isolamento domiciliare); 3 ad Amalfi (18); 3 a Maiori (64); 2 a Fisciano (si tratta di cittadini residenti a Lancusi e Pizzolano); 2 a Pagani (96); 2 a Tramonti (21); 2 a Praiano (32); 1 Pellezzano (si tratta della signora Cantarella Cristina, residente in Via L.Cacciatore a Coperchia); 1 a Ravello (55 totali).