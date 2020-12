Covid-19: un decesso a Giffoni, altri contagi in sette comuni

Dopo Montecorvino Rovella e Teggiano, anche Giffoni Valle Piana piange per la scomparsa di un cittadino risultato positivo al Covid-19. A comunicarlo è il sindaco Antonio Giuliano che, contemporaneamente, annuncia la positività di altre 8 persone (79 i totali): i casi in questione sono riconducibili a due nuclei familiari già in isolamento fiduciaria da 10 giorni. Allo stesso tempo si registrano anche 4 guarigioni.

Gli altri comuni

Altri 11 contagi sono stati rilevati ad Angri (353 totali, di cui 320 asintomatici e 33 sintomatici); 6 a Pellezzano (77); 23 a Capaccio Paestum (111); 1 a Montercorvino Rovella (46 totali); 2 a Pontecagnano Faiano (171 totali); 2 a Ravello; 1 a Vietri sul Mare (43 totali).