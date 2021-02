Covid-19: un decesso a Giffoni, nuovi contagi in quattro comuni salernitani

Lutto nella comunità picentina per la scomparsa di un uomo di 74 anni ricoverato presso il Covid Hospital di Agropoli. Il sindaco Giuliano: "Il più sentito abbraccio ai familiari in un momento così difficile"

Un nuovo decesso e altri contagi nei comuni della provincia di Salerno. Nella giornata di ieri è deceduto un uomo di 74 anni di Giffoni Valle Piana presso il Covid Hospital di Agropoli: era risultato positivo al tampone durante la sua degenza, perdendo la vita per complicazioni legate al Covid-19. "Dal sindaco Antonio Giuliano, dall’Amministrazione Comunale e dall’intera Città va il più sentito abbraccio ai familiari in un momento così difficile" si legge in una nota del Municipio. Nel comune picentini è stato rilevato un altro caso di positività facendo salire i complessivi a 32.

Gli altri comuni

Quattro contagi sono stati registrati a Capaccio Paestum (69 totali); 3 a Baronissi (54); 2 a Vietri sul Mare (8); 1 a Campagna (90, di cui 72 si sono sviluppati all’interno di 27 famiglie).