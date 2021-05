Covid-19: muore una prof a Giffoni, altri contagi nei comuni

Il Covid-19 continua a mietere vittime in provincia di Salerno. Giffoni Valle Piana piange la scomparsa un’insegnante di matematica in pensione, A.C le sue iniziali, ricoverata da alcuni giorni all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Contemporaneamente, si registrano altri 9 contagi per un totale di 77.

Gli altri comuni

Altri 20 casi positivi a Cava de’ Tirreni (176 totali), 14 a Pagani in tre giorni (115 totali), 3 a Giffoni Sei Casali (15 totali), 3 anche a Praiano (3 totali).