Covid-19: ottavo decesso e quattordici nuovi positivi a Cava

Salgono ad otto i cittadini cavesi deceduti nella seconda fase della pandemia. Oggi un uomo, risultato positivo al Covid-19, è spirato lasciando un vuoto incolmabile in familiari e amici. “Lo conoscevo – ha dichiarato su Facebook il sindaco Vincenzo Servalli – Lo incrociavo spesso nel quartiere e scambiavamo due chiacchiere. Alla famiglia il mio cordoglio e quello di tutta la città”.

Il bilancio

Il primo cittadino ha fatto anche il punto della situazione sui contagi: “Nel mese di novembre sono stati effettuati 3897 tamponi, tra questi sono emersi 557 positivi. Nella giornata di oggi, su 156 tamponi effettuati, sono emersi 14 nuovi positivi. Questo dato ci inizia a far vedere una stabilizzazione della curva del contagio. Dall'inizio della seconda fase, da agosto, 743 positivi al Covid-19, un numero significativo a cui vanno sottratti i guariti. Al 17 novembre il numero preciso di guariti era 219. Stiamo aggiornando questo dato. Possiamo dire, alla luce di queste informazioni, in questo momento a Cava de' Tirreni il numero dei positivi in totale sfiora 500. Abbiamo, infine, 9 persone ospedalizzate”.