Covid-19: muore anziana a Sapri, nuovi contagi in quattro comuni

Secondo decesso, oggi, nel salernitano. Dopo l’anziana spirata in una casa di riposo di Buonabitacolo, una donna di 88 anni, positiva al Covid-19 e già affetta da patologia pregresse, è morta all’ospedale dell’Immacolata di Sapri, dov’era ricoverata da qualche giorno in isolamento. Nel reparto Covid di Sapri è ricoverata, ora, una sola paziente, mentre un’altra è stata trasferita al Campolongo Hospital di Eboli. Nei giorni scorsi, presso il nosocomio saprese, sono deceduti un uomo di Maratea ed una donna di Casaletto Spartano.

Gli altri comuni

“Purtroppo l’Asl Salerno mi ha ufficialmente comunicato di un caso positivo residente a Laurito. La persona è del tutto asintomatica. A scopo precauzionale anche i familiari, anch’essi asintomatici, sono posti in isolamento fiduciario, in attesa dei tamponi, che saranno effettuati al decimo giorno successivo dall’inizio della permanenza domiciliare”: lo comunica il sindaco Vincenzo Speranza che spiega: “È in corso la rilevazione di diversi tamponi, dei quali, prevedibilmente, avremo l’esito nel tardo pomeriggio In attesa di decisioni da parte del Governo, che auspichiamo essere nella direzione di una chiusura totale, comunico che da mercoledì 11 novembre sarà riattivata, a cura del Comune, la rete dell’assistenza domiciliare. Invito tutti i cittadini di Laurito ad usufruirne, per limitare al minimo le uscite”. Tre casi positivi a San Rufo: sono un uomo e una donna che già si trovavano in isolamento domiciliare perchè hanno avuto contatti con persone risultate contagiate nei giorni scorsi. Nuovo contagio anche a Sant’Arsenio: si tratta di una donna, asintomatica, già in isolamento perché rientrante tra i contaggi di un precedente caso di contagio. Infine, un altro caso positivo a Capaccio Paestum, dove si registrano contemporaneamente due guarigioni.