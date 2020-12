Covid-19: muore anziano a San Valentino Torio, l'appello del sindaco

Lutto a San Valentino Torio per la scomparsa di un anziano a causa di complicazioni provocate dal Covid-19. Lo comunica il sindaco Michele Strianese: “Preghiamo tutti per la sua anima, affinché riposi in pace. Le condoglianze del sindaco, dell'amministrazione comunale e della comunità tutta arrivino alla sua famiglia. Stringiamoci, con il silenzio, il rispetto e la preghiera, al dolore di tante famiglie che stanno subendo lutti in questo periodo già difficile per i motivi che sappiamo”.

L’appello alla cittadinanza

Strianese invita tutti gli abitanti di San Valentino Torio ad essere rigorosi nel rispettare le norme anti-Covid. “Come vedete la situazione sanitaria è ancora delicata. Il virus purtroppo è presente nella nostra comunità e miete ancora vittime. Abbiamo ancora alcuni nostri concittadini che lottano in ospedale tra la vita e la morte. Sono ancora 145 i sanvalentinesi infetti. Bisogna rimanere particolarmente attenti in questo periodo, altrimenti a gennaio avremo un nuovo picco dei contagi". Infine, dà una notizia confortante: "Mi fa piacere comunicare che i nostri due giovani concittadini che hanno avuto l'incidente in moto domenica scorsa stanno meglio. Domenico e Raimondo ce la faranno sicuramente".