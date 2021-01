Covid-19: un decesso a Tramonti, nuovi contagi a Baronissi e Campagna

La Costiera Amalfitana piange un’altra vittima del Covid-19. Si tratta di un 77enne, residente a Tramonti, deceduto ieri all’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona” di Salerno, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. “Alla sua famiglia esprimiamo i sentimenti del più accorato cordoglio” scrive l’amministrazione comunale di Tramonti su Facebook. Intanto, nel comune costiero, intanto, si registrano altri cinque contagi (due sintomatici), alcuni dei quali legati a contagi precedenti e quindi già osservanti la quarantena precauzionale. Ora i positivi al virus totali salgono a 19.

Gli altri comuni

Boom di nuovi casi positivi a Campagna: ben 24 nelle ultime ore, 10 le guarigioni, i contagiati complessivi salgono a 122, di cui 102 si sono sviluppati all’interno di 28 famiglie (contagi intra familiari che, in alcuni casi, coinvolgono l’intero nucleo familiare). Cinque positività sono state rilevate a Baronissi per un totale di 79. Una buona notizia arriva da Perdifumo dove il vicesindaco Rosaria Malandrino annuncia la sua negatività al tampone dopo che il test rapido era risultato positivo.“L’Asl mi ha appena comunicato che il tampone molecolare ha avuto esito negativo. Mi dispiace di aver creato apprensione, in queste ultime ore, a tutti coloro che negli ultimi giorni hanno avuto contatti con me e, soprattutto, alla mia famiglia. Ma nel comunicare l’ esito dello screening non potevo nascondere il mio risultato di dubbia positività, anche se oramai sappiamo tutti che il test antigenico, in questi casi, deve essere confermato dal test molecolare”.