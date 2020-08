Covid-19, dieci casi positivi a Salerno e in provincia: i dati dell'Asl

In provincia di Salerno sono complessivamente dieci i nuovi contagi emersi nelle ultime 24 ore: 3 di Caselle in Pittari, 4 sono a Salerno (contatti di precedenti positivi già in isolamento domiciliare), uno a Fisciano, uno a Baronissi e uno a Campagna.

Il focolaio

Sono 3, dunque, i tamponi risultati positivi al Covid-19 sugli 80 effettuati oggi a Caselle in Pittari , piccolo comune del Cilento dove due giorni fa sono emersi 12 casi di coronavirus, tutti riconducibili a un'attività commerciale chiusa in via preventiva per decisione del sindaco Giampiero Nuzzo. I tamponi sono stati analizzati nel Laboratorio di Biologia molecolare dell'ospedale di Eboli. I 3 nuovi casi sono contatti dei 12 casi precedentemente scoperti.