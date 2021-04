Covid-19: dipendente comunale positivo a Montano Antilia, altri casi in provincia

Il Covid-19 continua a circolare da nord a sud della provincia di Salerno. Un giovane dipendente, che frequenta una volta a settimana durante l’orario pomeridiano il Municipio di Montano Antilia, è risultato positivo al tampone.

La comunicazione

Il ragazzo in questione è residente in un altro comune. Il sindaco Luciano Trivelli spiega: “Presenta febbre, tosse, spossatezza e altri sintomi riconducibili al virus. A lui massima vicinanza e solidarietà”. Poi annuncia: “Tutti i dipendenti, come già accaduto nei giorni scorsi, saranno sottoposti a tampone a scopo precauzionale”. Fino a venerdì sarà interdetto l’accesso alla Casa Comunale.

Il virus nei comuni

Altri 11 contagi sono stati rilevati a Fisciano, 5 a Maiori, 4 a Giffoni Valle Piana e 2 a Vietri sul Mare.