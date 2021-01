Covid-19: chiude il Municipio a Montecorice, altri casi in quattro comuni

Aumentano i casi positivi in provincia di Salerno. Un dipendente del Municipio di Montecorice è risultato positivo al Covid-19: per questo, il sindaco Pierpaolo Piccirilli ha disposto la chiusura degli uffici della casa comunale fino a venerdì 5 febbraio 2021 autorizzando i dipendenti allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working. “Ho telefonato al dipendete augurandogli una pronta guarigione” fa sapere il primo cittadino.

Gli altri comuni

Quattro nuovi contagi sono stati rilevati a Pontecagnano Faiano (149 totali); 3 a Baronissi (49); 1 a Campagna (103, di cui 70 si sono sviluppati all’interno di 26 famiglie), 1 a Serre (15).