Covid-19: stop alle celebrazioni religiose a Castellabate, nuovi casi in 8 comuni

Resta alta l’attenzione nel Cilento e Vallo di Diano dove si registra un aumento dei casi positivi al Covid. Ad Ascea sono risultati positivi altri due alunni e una docente dell’Istituto “Parmenide” dove, nei giorni scorsi, era già riscontrata la positività di una bambina frequentate l’istituto scolastico del Capoluogo e della sua mamma.

Focolaio a Castellabate

Nella cittadina di “Benvenuti al Sud”, dopo i 21 positivi e il sospetto che il focolaio sia in un coro parrocchiale, sono state sospese le celebrazioni religiose e non a San Marco, Licosa, Lago/Alano, Ogliastro Marina, che saranno trasmesse in diretta social.

Gli altri comuni

Altri due contagi a Serre, Celle di Bulgheria, Castel San Lorenzo, Sant’Arsenio, Polla e Sapri. Nella città della Spigolatrice c’è tra i positivi una persona rientrata dall’Inghilterra. Infine, quattro contagi a Sala Consilina.