Covid-19: docente positiva a Pellezzano, alunno contagiato a Pontecagnano Faiano

Dopo Fisciano ed Angri, il virus è arrivato anche in due scuole di Pellezzano e Pontecagnano Faiano. Dopo la positività di una docente dell’Istituto Comprensivo, il sindaco del comune della Valle dell’Irno Francesco Morra emetterà un’ apposita ordinanza di chiusura dei plessi scolastici di Pellezzano Capoluogo e di Capriglia per le attività di sanificazione nella giornata di domani (3 febbraio 2021). Inoltre, a seguito della ricostruzione della rete dei contatti che la docente risultata positiva ha avuto, è stato deciso di isolare, in via precauzionale, gli alunni e i docenti delle classi V di Pellezzano Capoluogo e la Classe I di Capriglia che resteranno per dieci giorni presso il proprio domicilio in attesa di diverse comunicazioni da parte dell’Asl. Pertanto, sarà attivata la didattica a distanza per tutti gli alunni delle due classi indicate.

Nei Picentini

A Pontecagnano, invece, un alunno della Scuola secondaria di I grado di (classe 2 C) “A.Moscati” è risultato positivo al tampone. Di qui la decisione del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di attivare la quarantena a partire dall’ultimo contatto del 26 e 27 gennaio 2021. Previsto, nelle prossime ore, anche un intervento di sanificazione da parte del Comune. “Pertanto – comunica la preside Raffaela Luciano – da domani (3 febbraio 2021) l’attività didattica della scuola secondaria di I grado e della scuola primaria di Faiano proseguirà in Dad fino ad avvenuta effettuazione dell’intervento di sanificazione”.