Anziana muore per Covid a Capaccio: nuovi casi in Costiera Amalfitana, Sassano e Vibonati

Un’anziana di 84 anni, ospite di una residenza di Capaccio Paestum, è deceduta nelle ultime ore a causa del Covid-19. Due giorni fa la donna, malata terminale di tumore, è stata colta da un improvviso malore e per questo successivamente trasportata all’ospedale di Eboli dov’è deceduta nella serata di ieri. La paziente, in precedenza, era risultata negativa al tampone. Dunque, resta da accertare dove abbia contratto il virus che, inevitabilmente, ha peggiorato le sue condizioni di salute già precarie. E per questo viene considerata tra i morti per Covid.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli altri comuni

Intanto i contagi continuano ad aumentare nel salernitano. Una donna, residente nel comune di Sassano, è risultata positiva al tampone ed è stata posta in isolamento: l’Asl sta procedendo alla ricostruzione della catena dei contatti. In mattinata anche una ragazza sassanese di 19 è risultata affetta dal virus. Un nuovo caso è stato accertato a Vibonati: si tratta di una persona appartenente al nucleo familiare di un paziente già risultato positivo la settimana scorsa. In Costiera Amalfitana, a seguito dello screening effettuato dall'Asl presso il Comune di Minori su circa 50 persone sono risultati positivi altri 4 cittadini di Maiori per un totale di 5 relativi alla giornata di ieri. Nelle prossime ore saranno disposti 40 tamponi per coloro i quali sono stati a diretto contatto con i contagiati. Altri 8 contagiati a Minori, 1 (una giovane) nel comune di Furore.