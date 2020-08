Rientra dall'Albania, donna positiva a Castel San Giorgio: l'appello del sindaco

Una donna di origine albanese residente a Castel San Giorgio è risultata positiva al Coronavirus. E’ stata sottoposta ai test di rito al rientro in Italia dall'Albania ed è scattata subito la procedura di controllo sanitario e il contract tracing internazionale. Le sue condizioni sono monitorate in modo costante. La donna, che vive da sola in Italia, è stata posta in quarantena e non è entrata in contatto con nessun cittadino sangiorgese.

L'appello

"Si ribadisce la necessità, in questa fase in cui i contagi sono nuovamente in aumento, di attenersi rigidamente alle disposizioni di prevenzione sanitaria varate dal Governo centrale, alle ordinanze emesse dalla Regione Campania e dal Comune di Castel San Giorgio", ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara. "Ai cittadini si raccomanda di evitare assembramenti, mantenere il distanziamento sociale, utilizzare la mascherina e lavarsi spesso le mani. Per segnalazioni o eventuali informazioni si prega di contattare la Polizia Locale al seguente numero telefonico 0815163270"