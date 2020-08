Covid-19, nuovo caso positivo a Scafati: tamponi negativi a Centola

Nuovo caso di Covid-19 a Scafati, che porta la città a raggiunge quota cinque contagiati. Si tratta di una giovane donna che rientrando dall’estero è stata sottoposta a tampone ed è risultata positiva anche se è asintomatica. Lo annuncia il sindaco Cristoforo Salvati che spiega: “È necessario che all’interno dei nuclei familiari dei giovani rientrati dall’estero e risultati positivi, si adottino le opportune precauzioni per evitare di rientrare nuovamente nella catena di contagi intrafamiliari. Con l’assessore alla sanità Alessandro Arpaia e con il dipartimento di prevenzione nella persona della dottoressa Tedesco si sta lavorando in questa direzione".

Il Cilento

Buone notizie arrivano, invece, dal comune di Centola: “Questa mattina sono stati eseguiti i tamponi su tutte le persone entrate in contatto con il ragazzo di Milano risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente – rivela il primo cittadino Carmelo Stanziola - sono risultati tutti negativi Insomma un respiro di sollievo per la nostra comunità. Ringrazio di cuore l’Asl Salerno ed in particolare il Dipartimento di Prevenzione per la tempestività e la professionalità con la quale hanno trattato la problematica. Naturalmente è necessario continuare a tenere alta l’attenzione e rispettare tutte le norme anti Covid. Buona serata e buone vacanze a tutti!”