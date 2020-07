Coronavirus, altri due casi positivi a Cava: parla il sindaco

Altri due nuovi casi di Coronavirus a Cava de’ Tirreni. Anche per loro è stata attivata la procedura prevista e sono isolati, insieme ai contatti diretti, nel proprio domicilio. Con questi due nuovi contagi salgono a quattro gli attuali positivi.

L’appello

A fornire i dati è stato, in serata, il sindaco Vincenzo Servalli che rivela: “Credo che l’appello alla responsabilità sia necessario, anche e soprattutto per i più giovani, laddove uno dei due casi riguarda una ragazza di 27 anni a dimostrazione che il virus colpisce senza distinzioni di età. Convivere, con prudenza, con il Covid è l’unica strada possibile per ora”.