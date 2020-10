Covid-19, due casi positivi a Pontecagnano: uffici comunali chiusi per un giorno

Sale a quota 29 il numero dei casi positivi al Covid-19 nel comune di Pontecagnano Faiano. Un caso è riferibile al focolaio emerso nella struttura Sprar - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - il numero degli ospiti infetti è quindi di 12 unità. Sette, complessivamente, le persone guarite.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La sede comunale

Intanto, in via precauzionale domani, 2 ottobre 2020, gli uffici comunali di Villa Crudele resteranno chiusi per le operazioni di sanificazione degli ambienti. “In data odierna – spiega il sindaco Giuseppe Lanzara - le Autorità Sanitarie competenti ci hanno comunicato la positività al Covid-19 di un utente, che il giorno 22 settembre 2020 si è recato presso la sede sopra indicata”. E' stata fatta richiesta di tampone per i dipendenti che hanno avuto contatti con il positivo, anche se ad oggi nessuno di questi presenta sintomi. “Centro Operativo Comunale - e Asl – aggiunte il primo cittadino - sono già attive per delineare la mappatura dei contatti avuti dalla persona in modo da garantire, come da Dpcm in materia di misura di contenimento Covid-19, la tutela sanitaria sul territorio”.