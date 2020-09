Covid-19, nuovi casi positivi a Pagani, Angri e Nocera: i dati

Due nuovi casi positivi al Covid-19 a domicilio nel comune di Pagani, di cui uno sintomatico ed uno asintomatico. Il totale ad oggi è di 11 persone positive.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’appello

Dal Centro Operativo Comunale raccomandano la cittadinanza “di usare la mascherina secondo le prescrizioni nazionali e regionali, di mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro e di igienizzare continuamente le mani. Sono semplici regole che ci aiutano a stare bene tutti. La sede di Papa Charlie è sempre attiva 24 ore su 24 allo 081/515.57.57 per fornire informazioni e supporto alla Comunità e famiglie in isolamento, con l’attività di sostegno e consegna di generi di prima necessità a domicilio”. A Nocera Inferiore, invece, i casi di oggi sono 10, mentre sono 3 le persone risultate guarite. Ad Angri i contagi salgono a 2, per un totale di 10, nella giornata di oggi.