Tornano dalla Romania a Teggiano: due donne positive al Covid-19

Aumentano i casi positivi di Covid-19 nel Vallo di Diano. Gli ultimi due sono stati registrati nel comune di Teggiano: si tratta di una donna e di una giovane, entrambe di nazionalità rumena, risultate contagiate al loro rientro in Italia proprio dalla Romania.

I controlli

Non appartengono alla stessa famiglia e si trovano in isolamento domiciliare. Sono, comunque, asintomatiche. A monitorare la situazione il sindaco Michele Di Candia che è in costante contattato con l’Asl. Nelle prossime ore potrebbero essere sottoposti al test anche i membri delle rispettive famiglie.