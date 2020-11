Covid-19: due decessi a Bracigliano: nuovi contagi in cinque comuni

Aumentano ancora i decessi e i casi positivi nel salernitano. Due cittadini sono deceduti a Bracigliano facendo salire a 5 il numero delle vittime causate dal Covid-19. Dal Comune rassicurano sulla diffusione del virus nella casa di riposa “Villa Carmela”: “La situazione risulta essere sotto controllo. L'Asl monitora costantemente l'evoluzione all'interno della struttura residenziale privata per anziani, dove i soggetti positivi sono stati posti in isolamento, insieme ad alcuni membri del personale socio-sanitario. Non sono stati segnalati casi di pericolo per le persone risultate contagiate”. Contemporaneamente sono stati registrati 7 nuovi casi di positività al Coronavirus, per un totale di 156 attualmente positiva: la maggior parte sono asintomatici, mentre altri riscontrano lievi sintomi e, insieme ai loro familiari, stanno osservando il periodo di quarantena, come da protocollo, fino alla avvenuta guarigione.

Gli altri comuni

Un nuovo caso positivo è stato registrato a Fisciano, un altro a Buonabitacolo dove un giovane è stato posto in quarantena. Tre nuovi casi a Pellezzano: si tratta di due cittadini residenti in Capezzano, un altro a Pellezzano Capoluogo e ricoverato presso una struttura ospedaliera. Buone notizie arrivano da Sessa Cilento, dove sono ufficialmente guariti il consigliere comunale Angelo Speranza e la sua famiglia. “Abbiamo avuto comunicazione dall'Asl dei risultati (in parte) dei tamponi fatti ai familiari e altre persone che avevano avuto contatti con il nostro concittadino contagiato, ebbene con il cuore pregno di gioia comunico che gli esami hanno dato esito negativo”. Contemporaneamente, si registra anche un nuovo positivo: “Ho avuto modo di aggiornarmi sulle condizioni di salute del concittadino contagiato, mi hanno comunicato che sta bene, a lui giunga l'abbraccio di tutta la comunità”. Quattro positivi sono stati rilevati a Capaccio Paestum dove i totali positivi salgono a 85, 245 sono in quarantena fiduciaria mentre 4 sono le guarigioni; altri quattro positivi, infine, a Vietri sul Mare (75 totali).