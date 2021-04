Dramma Covid-19, morte due donne a San Marzano sul Sarno

Altri due cittadini di San Marzano sul Sarno sono deceduti per una serie di complicanze dovute al Covid -19. Si tratta di due anziane di 74 e 77 anni. L’Asl Salerno lo ha comunicato, oggi il sindaco Carmela Zuottolo. La notizia arriva all’indomani del picco di contagio che si è registrato nella cittadina. Ieri, infatti, i nuovi tamponi positivi nelle 24 ore erano 20. Oggi il dato è molto più confortante, i nuovi contagi sono quattro.

Il cordoglio

“Sono addolorata – ha detto il sindaco Zuottolo – per i nuovi lutti che hanno colpito la nostra comunità. Ci stringiamo intorno alle famiglie per la scomparsa dei loro cari. Purtroppo il virus non molla la presa. È necessario essere prudenti, rispettare le norme anti Covid, indossare la mascherina, mantenere la distanza interpersonale, evitare assembramenti, lavare spesso le mani. Ci troviamo di fronte ad un virus subdolo che sta, purtroppo, condizionando la nostra vita”.