Covid-19, due persone in quarantena ad Ascea: parla il sindaco

Due persone asintomatiche (non cittadini di Ascea, nè residenti) sono stati posti "in quarantena per motivi di sanità pubblica presso il proprio domicilio". Lo annuncia il sindaco del comune Pietro D’Angiolillo dopo la comunicazione arrivata dal dipartimento prevenzione dell’Asl di Vallo della Lucania.

I contagi

È stata ricostruita la rete dei contatti e assunti i provvedimenti del caso. “Invito tutti al rispetto delle norme, del buon senso e del senso di responsabilità” è l’appello del primo cittadino. Ad Ascea già si erano registrati nelle scorse settimane due persone positive al Covid-19, riconducibili al focolaio di Ceraso.