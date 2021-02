Controlli anti-Covid ad Eboli: chiusi bar e mini market, multati i titolari

Proseguono le verifiche degli agenti della Polizia Municipali all'interno delle attività commerciali e dei locali per accertare il rispetto delle normative in vigore

Blitz della Polizia Municipale all’interno di un mini market situato in località Santa Cecilia di Eboli. Nel corso dei controlli – riporta Il Mattino – è stato scoperto che venivano venduti alimenti in pessime condizioni igieniche. Rilevate anche irregolarità sul mancato rispetto delle norme anti-Covid. Di qui la chiusura per 15 giorni dell’attività commerciale, con il titolare (uno straniero) che dovrà pagare anche una sanzione di 2000 euro.

I controlli

Nella stessa città, inoltre, è stata disposta la chiusura per 5 giorni di un bar, dove all’interno vi erano clienti intenti a consumare alimenti oltre l’orario consentito dalle normative in vigore: il gestore è stato multato con un verbale di 400 euro, sanzionati anche i clienti che non rispettavano i divieti.