Covid-19 a San Giovanni a Piro, terzo tampone negativo per la consigliera comunale

La comunità di San Giovanni a Piro può tirare un sospiro di sollievo. E’ risultata negativa al terzo tampone, infatti, la consigliera comunale che aveva manifestato sintomi riconducibili al Covid-19.

L'annuncio

A comunale la buona notizia ai suoi concittadini è direttamente il sindaco Ferdinando Palazzo: “Finora non avevo mai considerato che il termine negativo potesse rappresentare la realizzazione di un sentimento di gioia, oggi lo rappresenta in pienezza. Infatti, è risultato negativo anche il terzo tampone al quale è stata sottoposta la nostra Amica e compagna di amministrazione. È la fine di una esperienza brutta e complicata, complicata più nella gestione delle emozioni che della malattia che fortunatamente non c’è stata. La nostra Consigliera non è mai stata affetta da Covid 19, si è trattato di un caso di falso positivo. Siamo felici di poterla finalmente riabbracciare insieme a tutta la sua famiglia”.