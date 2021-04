Covid-19 a Fisciano, alunna positiva alla scuola "Nicodemi": classe in quarantena

Il Covid-19 continua a girare nelle scuole del salernitano. Nelle ultime ore un’alunna frequentante la classe terza sezione A della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Rubino Nicodemi” di Fisciano Capoluogo è risultata positiva al tampone.

La chiusura

Il sindaco Vincenzo Sessa fa sapere che “come richiesto dal dirigente scolastico e sentito il Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione Collettiva” si provvederà alla chiusura del piano coinvolto dal caso Covid-19 per domani (giovedì 29 aprile) nel plesso situato a Fisciano Capoluogo, per meglio garantire le operazioni di sanificazione già attivate. Si procederà, inoltre, alla messa in quarantena di tutti gli alunni frequentanti la classe in questione ma anche del personale docente ed Ata venuto in contatto con l’alunna positiva. A partire da venerdì 30 sarà attivata, per la classe interessata, la didattica a distanza.