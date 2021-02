Covid-19, nuovi casi di positivi in quattro comuni della Provincia

Nuovi contagi in serata, nel salernitano, come comunicato dai rispettivi sindaci della provincia

Nuovi contagi in serata, nel salernitano, come comunicato dai rispettivi sindaci della provincia. A Fisciano, il sindaco Vincenzo Sessa fornisce i dati degli attuali positivi, con le proprie generalità, dietro autorizzazione: Sono tre. "Si tratta dei signori Aversa Lucio e Aversa Rocco residenti alla frazione Penta ed appartenenti allo stesso nucleo familiare; di un concittadino residente alla frazione Pizzolano. Per tutti sono stati attivati i protocolli di messa in quarantena domiciliare. Registriamo, inoltre, la guarigione di 7 concittadini"

Gli altri contagi

Un nuovo positivo invece nel comune di Bracigliano. Quattro nel comune di Siano, con le generalità per uno fornite dal sindaco: Tommasino Corrado e sette nel comune di Eboli.