Covid-19: scoppia focolaio a Caselle in Pittari, nuovi casi in tre comuni

Aumentano i contagi nei comuni della provincia di Salerno. Altri 8 nuovi casi positivi al Covid-19 sono stati registrati a Campagna, dove i complessivi salgono a 124: di questi, 105 si sono sviluppati all’interno di 27 famiglie (contagi intra familiari che, in alcuni casi, coinvolgono l’intero nucleo familiare).

Il focolaio

Un piccolo focolaio si è verificato in una famiglia di Caselle in Pittari, dove sono 14 i totali positivi, di cui 5 registrati ieri. “Si tratta, in definitiva, di contagi avvenuti tutti, tranne uno, in ambito familiare, tra persone conviventi, già poste in quarantena fiduciaria. Per questo motivo – scrive il sindaco Giampiero Nuzzo su Facebook - mi sento di essere “ cautamente “ ottimista nel ritenere che il focolaio in atto possa essere stato circoscritto. La conferma di ciò l’avremo nei prossimi due o tre giorni, seguendo l’andamento dei contagi”.

I contagi in corsia

Resta alta l’attenzione all’ospedale di Roccadaspide dove, in questi giorni, sono stati rilevati 25 contagi, che hanno scaturito la diffusione del virus nei comuni del territorio. E’ il caso, ad esempio, di Felitto dove in 4 sono risultati positivi al tampone: “Tutti e quattro i casi, di cui 2 appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono collegati al focolaio scoppiato al nosocomio di Roccadaspide e sono già in isolamento da diversi giorni” comunicano dal Municipio. Sono 4 i nuovi positivi al Covid-19 registrati dal Comune di Capaccio Paestum: il totale degli attuali positivi nella Città dei Templi sale a 56 unità, con 100 persone in isolamento domiciliare.Alcuni dei nuovi casi di questi giorni registrati, secondo quanto emerge dalle indagini condotte dagli agenti della Polizia Municipale, risalirebbero ad un veglione di San Silvestro organizzato da un gruppo di giovani.