Allarme Covid nelle carceri campane: tre detenuti contagiati a Salerno

In Campania sono in aumento tra i detenuti i contagi da Covid 19. I dati sono del garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello. Nell'istituto di pena di Napoli-Secondigliano, 65 unità e 3 ricoverati presso istituti ospedalieri Cotugno e Cardarelli; una contagiata nella casa circondariale femminile di Pozzuoli; e 3 contagiati a Salerno. E poi solo oggi 58 contagiati tra agenti di polizia e operatori penitenziari.

L'appello

Per Ciambriello "è chiaro che sia a Poggioreale che Secondigliano, dove sono stati somministrati migliaia di tamponi, siano risultati centinaia di contagi sia tra detenuti che tra gli agenti, che nella maggior parte dei casi sono stati asintomatici. Mi auguro che anche nelle altre carceri si proceda periodicamente, almeno ogni 20 giorni, ad uno screening per la popolazione detenuta, per operatori sanitari e penitenziari".