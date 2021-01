Allarme contagi a Giffoni Sei Casali: sospesa l'attività didattica in presenza

L'ordinanza è stata emessa dal sindaco Francesco Munno. Resterà la possibilità di svolgere le lezioni in presenza con gli alunni portatori di disabilità o con Bisogni Educativi Speciali (Bes)

Nuove restrizioni anti-Covid- nel comune di Giffoni Sei Casali, dove il sindaco Francesco Munno ha firmato un’ordinanza con la quale dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza di ogni ordine e grado nelle scuole pubbliche dei plessi scolastici comunali da lunedì 1 fino al 12 febbraio 2021. Resterà la possibilità di svolgerle in presenza con gli alunni portatori di disabilità o con Bisogni Educativi Speciali (Bes).

L'ordinanza

Il provvedimento è stato emesso a seguito dell’aumento dei casi positivi al Covid-19 sul territorio, tra cui alcuni riguardanti alunni frequentati il plesso scolastico del casale Capitignano – sia nella Scuola dell’Infanzia che nella Scuola Primaria di primo grado che nella secondaria di primo grado (così come comunicati dall’istituto comprensivo “A.Moscati” di Pontecagnano e confermati dall’Asl di Salerno. La decisione – si legge nell’ordinanza – è stata presa anche perché alcuni docenti in servizio presso il plesso di Capitignano prestano servizio anche nelle classi di scuola primaria degli altri plessi del territorio comunale; alcuni alunni non positivi ma sottoposti a quarantena, hanno nel proprio nucleo familiare fratelli/sorelle che frequentano gli altri plessi scolastici del territorio.