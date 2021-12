Covid-19: guarito il sindaco di Baronissi, intanto nuove chiusure a San Valentino Torio

Il virus ha deciso che poteva bastare e se n’è andato. Spero che decida, e rapidamente, altrettanto per tutti. E da oggi torniamo in pieno al nostro lavoro. Grazie a quanti ci hanno dato solidarietà!

Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, guarito dal Covid. Una buona notizia attesa da tanti.

Il caso a San Valentino Torio

A San Valentino Torio, in accordo con l'assessore al Patrimonio Raffaella Zuottolo, al fine di tutelare la salute pubblica, il sindaco Michele Strianese ha disposto con ordinanza sindacale la chiusura, fino al 9 gennaio, degli impianti pubblici dove si possono creare assembramenti quali il Centro Sportivo G. Vastola di Via Orto, il Centro Polifunzionale Giovanni Paolo XXIII di Via Don Tonino Bello e la Villa Comunale. "Riteniamo sia giusto, in questo particolare momento nel quale il virus si diffonde molto rapidamente, limitare la probabilità di assembramenti. Sospendiamo, dunque, almeno le attivita' che non strettamente indispensabili. - si legge sulla nota del Comune - Si ricorda inoltre che al Palazzo Comunale si accede solo previo appuntamento, salvo per andare ai servizi demografici. Al fine del contenimento dell’emergenza epidemiologica, l’accesso agli uffici comunali, ad eccezione dei servizi demografici, avverrà esclusivamente per appuntamento telefonando al numero 081-5187822 o c/o l’ufficio di portineria".