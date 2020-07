Roghi a Battipaglia, Francese incontra il Prefetto: più controlli dei carabinieri

Si è svolto questa mattina, presso la Prefettura di Salerno, l’incontro tra il Prefetto Francesco Russo, il sindaco Cecilia Francese ed il Comandante della Polizia Municipale di Battipaglia Iuliano. Espressamente richiesto dal primo cittadino, il predetto tavolo di confronto ha riguardato sia l’incendio avvenuto lunedì scorso in Via Fosso Pioppo che la questione sicurezza all’interno del quartiere “Belvedere”, vittima di alcuni episodi di furti in abitazione avvenuti nelle scorse settimane.

La riunione

Nel dettaglio, il sindaco Francese ha richiamato l’importanza della questione ambientale all’interno del territorio battipagliese, da sempre considerato uno strumento di controllo a carattere lucrativo per le associazioni malavitose. Quanto alla questione sicurezza, invece, il primo cittadino ha evidenziato al Prefetto di aver già disposto la pulizia in danno dell’area interessata, al fine di impedire facili vie di fuga da parte dei malviventi mediante lo sfruttamento della vegetazione incolta. Sotto altro profilo, notevole è stata la disponibilità da parte del dottor Russo che garantirà un ampliamento del numero dei Carabinieri all’interno della relativa stazione in Battipaglia sino ad un massimo di cinque. Inoltre, diverse le iniziative tutt’ora al vaglio che verranno comunicate nei prossimi giorni.

Il commento del sindaco: