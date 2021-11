Covid-19 a Fisciano, insegnante positiva: inizia la dad per quattro classi

Un’insegnante in servizio presso la scuola secondaria di primo grado degli istituti comprensivi “Rubino Nicodemi” di Fisciano e “Don Alfonso De Caro" di Lancusi, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Sessa provvederà alla sanificazione dei locali.

Le scuole

Per l’I.T. “Rubino Nicodemo” è stata disposta la sorveglianza con testing di tutti gli alunni che frequentano le classi 1 D e 2 D della scuola secondaria di primo grado del plesso di Calvanico, ma anche del personale docente ed Ata venuto in contatto con l’insegnante. Sarà predisposto il rientro a scuola a seguito di test molecolare con esito negativo, già richiesto all’Usca. A partire da domani (lunedì 15 novembre) sarà attivata, per le classi interessate, la didattica a distanza. Per l’I.C “Don Alfonso De Caro” è stata disposta, invece, la sorveglianza con testing di tutti gli alunni che frequentano le classi 2 A e 2 C della scuola secondaria di primo grado del plesso di Lancusi, ma anche del personale docente ed Ata venuto in contatto con l’insegnante; sarà predisposto il rientro a scuola a seguito di test molecolare con esito negativo, già richiesto all’Usca. Anche per queste classi, domani, inizierà la dad.