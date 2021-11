Allarme Covid: insegnante positiva a Fisciano, scuole chiuse a Casal Velino

Aumentano i contagi in alcune scuole del salernitano. Dopo la positività di un’insegnante in servizio presso la classe 2° B della scuola primaria del plesso di Lancusi (Fisciano) dell’Istituto Comprensivo “Don Alfonso De Caro” di Lancusi, si provvederà alla sanificazione dei locali. È stata disposta, inoltre, la sorveglianza con testing di tutti gli alunni frequentanti la classe, ma anche del personale docente ed Ata venuto in contatto con l’insegnante. Sarà predisposto il rientro a scuola a seguito di test molecolare con esito negativo, già richiesto alla competente Usca.

Gli altri comuni

Scuola chiusa a Casal Velino, dove il dirigente scolastico, Maria Masella, ha disposto la chiusura di due plessi per consentire la sanificazione dei locali. Nei giorni scorsi, infatti, erano stati accertati dei contagi tra gli studenti della scuola di Casal Velino Capoluogo e quelli del plesso situato al bivio di Acquavella. Intanto, a Vibonati tutti i tamponi eseguiti in data odierna ai ragazzi, al personale docente e ata, all'autista e all'accompagnatrice dello Scuolabus hanno avuto esito negativo. “Tiriamo un bel sospiro di sollievo. Domani ripartono l'attività scolastica in presenza e il trasporto” annuncia sui social l’amministrazione comunale.