Dipendente bar positiva: sindaco di Lustra in isolamento domiciliare

Il sindaco di Lustra Luigi Guerra è in isolamento domiciliare volontario. Nella serata di ieri, infatti, l’Asl ha comunicato la positività al Covid-19 di una dipendente del suo bar.

L’annuncio

Il primo cittadino spiega: “Pur non avendo avuto stretti contatti con lei, da questa sera mi sottoporrò a regime di isolamento volontario, e nei prossimi giorni mi sottoporrò a tampone. In attesa vi dico che continuerò a lavorare da casa e a seguire questa emergenza che sta attanagliando la nostra comunità. Colgo l’occasione per fare gli auguri di pronta guarigione alla mia dipendente, e soprattutto nel ricordarvi che questo virus si combatte rispettando le regole”.