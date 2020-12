Covid-19 a Castellabate, troppi contagi: scatta il lockdown

Sono ben 26 i nuovi casi di Coronavirus a Castellabate. Per questo il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri, ha deciso di adottare un vero e proprio lockdown nel comune diventato famoso per “Benvenuti al Sud".

Le misure straordinarie sono state elencate nell'ordinanza sindacale numero 69 firmata oggi. Le disposizioni, suddivise in 11 punti, resteranno in vigore fino al 6 gennaio salvo proroghe:

"Ritengo di aver agito per il bene comune a tutela della salute di tutti i nostri concittadini per arginare il contagio in corso. Vi preannuncio che ci sono altri tamponi in via di processazione e tante famiglie in isolamento domiciliare. Per questo voglio ricordare il servizio di pronta assistenza attivo nel nostro territorio e augurare una pronta guarigione a chi combatte contro questo nemico invisibile. Desidero infine invitarvi a rimanere a casa il più possibile e lanciare inoltre un messaggio di speranza: nessuno deve sentirsi solo, è una battaglia che combattiamo insieme e che insieme vinceremo."