Covid-19: troppi contagi, Colliano va in lockdown. Un decesso a Pontecagnano

Il piccolo comune di Colliano va in lockdown. Il sindaco Adriano Goffredo "tenuto conto che, ad oggi, Colliano conta un numero rilevante di casi derivanti da Covid-19", ha firmato un provvedimento in base al quale da oggi e fino al 18 gennaio prossimo è vietato "ogni tipo di festeggiamenti e/o assembramenti con persone diverse dal proprio nucleo familiare convivente e sono vietati assembramenti con persone non conviventi anche sul suolo pubblico".

Le nuove disposizioni

Non è possibile spostarsi nel territorio comunale, "salvo che per comprovate esigenze" ed è consentito uscire da casa "una sola volta al giorno per fare la spesa e/o altre commissioni indifferibili", si legge. Chiuso, inoltre, il cimitero comunale e l'accesso agli uffici comunali è consentito solo su prenotazione. Intanto, tre decessi nella provincia per Coronavirus. Baronissi, oggi, piange un'altra vittima della pandemia, una donna di 72 anni che era ricoverata in ospedale. A Pontecagnano Faiano si registra il nono decesso, stando ai dati pubblicati sui social dal sindaco e che fanno riferimento al periodo 1 novembre 2020 - 5 gennaio 2021, una persona anziana che era affetta anche da altre patologie. Primo decesso, poi, a Castellabate dove è venuto a mancare un 71enne.