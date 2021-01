Covid-19, nuovi casi nella zona dell'Agro nocerino e Sud della provincia

Nuovi contagi in serata al Covid-19 nel salernitano, così come comunicato dai rispettivi sindaci sui propri canali istituzionali

Nuovi contagi in serata al Covid-19 nel salernitano, così come comunicato dai rispettivi sindaci sui propri canali istituzionali. Ad Agropoli i nuovi positivi sono 4, così come a Pagani e Angri, mentre a Maiori uno solo. Stessa situazione nel comune di Capaccio Paestum. Cinque invece i nuovi positivi di Montecorvino Rovella.