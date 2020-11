Covid-19 e gravidanza: mamma positiva dà alla luce la sua bambina negativa

Commozione le Vallo di Diano: una mamma di Teggiano positiva al Covid-19 ha dato alla luce la sua bambina a Napoli. Come riporta Ondanews, la donna, residente a Sant’Arsenio, ha partorito presso il Policlinico di Napoli e non presso l'ospedale di Polla dove avrebbe potuto dar alla luce la sua piccola solo se non avesse contratto il contagio.

La piccola Iolanda è nata nella mattinata di venerdì 27 novembre con taglio cesareo, pesa 3,830 chilogrammi, ed è negativa al Covid-19. Gioia grande.