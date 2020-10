Coronavirus: positivo medico dell'ospedale di Polla, tre nuovi casi ad Agropoli

Nuovo contagio da Covid-19 all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Si tratta di un medico del reparto di cardiologia, il quale è in isolamento. L’Asl sta già provvedendo a ricostruire la catena dei contatti. Il nuovo contagio è stato rilevato durante lo screening in corso su tutti gli operatori sanitari che lavorano presso la struttura ospedaliera del Vallo di Diano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Agropoli

Sono risultati negativi i cittadini inseriti nella catena dei contatti del minore, frequentante la scuola “Cafarelli” di località Moio, tra i quali tutti gli insegnanti coinvolti. Ne mancano pochi ancora da analizzare. Contemporaneamente, però, sono stati comunicati al sindaco Adamo Coppola altri 3 casi di positività al Covid-19: 2 fanno riferimento ad un operaio risultato contagiato il 13 ottobre scorso; 1 altro caso fa riferimento ad una persona, residente ma che non lavora ad Agropoli. “Quest'ultimo è un nuovo caso, che nulla ha a che fare con i precedenti e per il quale si sta ricostruendo la catena dei contatti. Si attende il riscontro anche dei tamponi riferiti alla catena dei contatti del 14 e del 16 ottobre” precisa il primo cittadino. Ad oggi i casi totali di contagio in città sono 12.