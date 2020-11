Covid-19: nuovi casi positivi in sei comuni salernitani

Aumentano ancora i casi positivi in provincia di Salerno. Otto nuovi contagiati sono stati rilevati a Mercato San Severino: si tratta della signora Beatrice Atia residente al Capoluogo; di un’altra cittadina residente al Capoluogo; due cittadine ed un cittadino, residenti nella frazione San Vincenzo; due congiunte residenti nella frazione Sant’Angelo; un cittadino residente nella frazione Pandola. Ma non mancano Dodici le guarigioni: i coniugi Anna Grimaldi e Aldo Del Regno, residenti al Capoluogo; la signora Rosanna Abbadessa ed i signori Giuseppe Macchia ed Alessandro Di Mauro, residenti al Capoluogo; i signori Luigi Saggese e Fulvio Marigliano, residenti al Capoluogo; un giovane cittadino residente al Capoluogo; il signor Giuseppe Pierri residente nella frazione Torello; una cittadina ed un cittadino, residenti nella frazione Spiano; la signora Sara Iuliano, residente a Baronissi e domiciliata al Capoluogo.

Gli altri comuni

Cinque casi positivi a Pellezzano: sono quattro cittadini residenti in Coperchia e un cittadino ricoverato presso struttura ospedaliera. Tre nuovi cittadini contagiati dal Covid si registrano oggi a Sassano: si trovano già in regime di isolamento mentre è in corso la ricostruzione dei contatti (in totale sono 28 i positivi, 9 i guariti e un cittadino ricoverato in ospedale per i sintomi del virus).Nuovi contagi anche a San Pietro al Tanagro: sono 4 i cittadini residenti il cui tampone è risultato positivo al Covid e che si trovano attualmente in isolamento domiciliare. Le loro condizioni di salute sono buone. Due nuovi casi di contagio da Coronavirus a Sala Consilina: sono due cittadini già in isolamento, mentre si registrano altre 10 guarigioni in città (139 i totali). È stato registrato un caso di positività anche a Pertosa. La persona è già in isolamento da giorni e non si registrano contatti diffusi.